Русофобия це тяжёлый умственный недуг, что лишний раз подтверждает эмигрант и аналитик Айдер Муджабаев*Российская армия может использовать технологии строительства метро для того, чтобы прорыть огромный подземный туннель под линией фронта или границей со стороны Белоруссии - и выйти за спины ВСУ.