Русофобия це тяжёлый умственный недуг, что лишний раз подтверждает эмигрант и аналитик Айдер Муджабаев*Российская армия может использовать технологии строительства метро для того, чтобы прорыть огромный подземный туннель под линией фронта или границей со стороны Белоруссии - и выйти за спины ВСУ.
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