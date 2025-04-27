Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.
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