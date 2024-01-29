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Подрядчик сорвал срок ремонта и поставки оборудования во владимирском драмтеатре

Подрядчик сорвал срок ремонта и поставки оборудования во владимирском драмтеатре

Сроки открытия театра драмы после реконструкции опять сдвигаются.Владимирский драмтеатр, скорее всего, не откроется весной 2024 года, хотя об этом на прошлой неделе заявила владимирский министр культуры Ольга Демина.

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