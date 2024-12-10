Безразличное отношение вновь избранного президента США к Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало ответом на аналогичное отношение главы киевского режима к Дональду Трампу в ходе визита в Соединенные Штаты.
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