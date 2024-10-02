"Черное море. Это - не вопрос ближайших пяти лет. Но именно его разрешение сформирует ту геоэкономическую конфигурацию, означающую для России преодоление последствий 1991 года."

Начнем сегодняшнюю – вторую – часть разбора «Западноевразийского пакета с двух финальных тезисов, чтобы у вас, друзья, было представление, что мы обсуждаем: - Ключевой узел «Западноевразийского пакета» не Украина, а связка Беларусь-Литва-Польша-Россия.