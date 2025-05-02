Кургинян: идеологию нельзя обсуждать, не ответив на вопрос о холодной войне

Прежде чем говорить о государственной иделогии в России нужно ответить на ряд фундаментальных вопросов — в том числе, проиграла ли страна в Холодной войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 апреля в эфире телепередачи «Право знать».