Кургинян: идеологию нельзя обсуждать, не ответив на вопрос о холодной войне

Прежде чем говорить о государственной иделогии в России нужно ответить на ряд фундаментальных вопросов — в том числе, проиграла ли страна в Холодной войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 апреля в эфире телепередачи «Право знать».
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