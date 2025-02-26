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Царьград

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Банки в России: как обменять старые доллары на рубли без проблем?

Банки в России: как обменять старые доллары на рубли без проблем?

В России обмен старых долларов на рубли зависит от решения конкретного банка. Мария Яковлева из юридической группы "Яковлев и Партнеры" советует заранее уточнять условия приема валюты.

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