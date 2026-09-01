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Культуромания

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1 сентября — День знаний: история и традиции праздника

1 сентября — День знаний: история и традиции праздника

1 сентября в России отмечается День знаний — праздник, посвященный школьникам и их учителям. В этот день во всех школах страны начинается учебный год, который длится до конца мая.

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