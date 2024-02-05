В Иране поделились опытом жизни под санкциями

Жители Ирана рассказали «Звезде», какие российские товары были бы им интересны и что может их страна предложить большому северному соседу, а также почему Каспий сейчас является самым безопасным путем с Севера на Юг.
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