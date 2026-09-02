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Вечерний Новосибирск

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В Бердске пенсионерке вернут более 200 тысяч рублей после обмана мошенников

В Бердске пенсионерке вернут более 200 тысяч рублей после обмана мошенников

Историю мошенничества установила прокуратура Бердска, изучив уголовное дело о мошенничестве. Женщина поверила злоумышленникам и перевела деньги на указанные ими банковские счета.

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