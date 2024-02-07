Депутат Валуев призвал рассматривать слова Родченкова о России как провокацию

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал спланированным вбросом слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о дисквалификации российских спортсменов.
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