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Газета.ру

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Депутат Валуев призвал рассматривать слова Родченкова о России как провокацию

Депутат Валуев призвал рассматривать слова Родченкова о России как провокацию

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал спланированным вбросом слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о дисквалификации российских спортсменов.

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