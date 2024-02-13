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Клубничный торт без выпечки из печенья и сметаны

Клубничный торт без выпечки из печенья и сметаны

Клубничный торт без выпечки из печенья и сметаны — легкий, нежный, розовый тортик, который в жаркий летний день можно съесть вместо мороженого! Основа из сладкого песочного печенья со сливочным масло, выпекать основу не нужно.

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