Клубничный торт без выпечки из печенья и сметаны — легкий, нежный, розовый тортик, который в жаркий летний день можно съесть вместо мороженого! Основа из сладкого песочного печенья со сливочным масло, выпекать основу не нужно.
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