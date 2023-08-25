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Анчелотти про 1:0 с «Сельтой»: «Реал» победил за счет самоотдачи, а не мастерства, было много недостатков. Злит, что пенальти исполнил Родриго, я сказал бить Модричу»

Анчелотти про 1:0 с «Сельтой»: «Реал» победил за счет самоотдачи, а не мастерства, было много недостатков. Злит, что пенальти исполнил Родриго, я сказал бить Модричу»

«Беллингем в порядке. Он продолжает забивать и вносить свой вклад. У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что там с ним.

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