Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран через посредников передал США семь условий для открытия Ормузского пролива, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.
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