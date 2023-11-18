Мария Захарова. Фото: МИД РФ Власти Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что «замораживание» Прагой активов и недвижимости ФГУП «Госзагрансобственность» не останется без ответа, Россия предпримет необходимые действия для защиты своих интересов.