Венгрия проигнорировала встречу с США по членству Швеции в НАТО

Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt Власти Венгрии проигнорировали встречу с сенаторами США по вопросу вступления Швеции в НАТО, ради которой делегация прибыла в Будапешт, сообщает 19 февраля Associated Press.
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