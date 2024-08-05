Как проходит благоустройство Лопатинского сада

Сегодня, 3 августа, глава города Александр Новиков с рабочим визитом посетил центральный парк. По словам мэра, в Лопатинском саду в полном объеме выполнены работы по благоустройству Королевского бастиона и территории возле колеса обозрения.
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