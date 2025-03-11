Причины появления мушек перед глазами объяснили

Так называемые мушки перед глазами могут указывать на наличие серьезных болезней органов зрения, требующих незамедлительной медицинской помощи, предупредила офтальмолог, лазерный хирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.
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