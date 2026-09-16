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Украинским истребителям F-16 критически не хватает ракет класса "воздух-воздух"

Украинским истребителям F-16 критически не хватает ракет класса "воздух-воздух"

Военно-воздушным силам Украины не хватает ракет для американских истребителей F-16. Об этом украинский военный летчик с позывным «Фантом» рассказал агентству «РБК-Украина».

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