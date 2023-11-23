Стало известно, во сколько россиянам обойдутся новогодние елки в 2023 году Ирэн ОрлонскаяВ конце ноября россияне начинают отчетливо понимать — новогодние и рождественские праздники стремительно приближаются.
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