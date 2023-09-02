Книга "Homo periclitatur. Путь к вымиранию человечества". Владимир Маслов

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Людмила. Уже введение, опирающееся на мальтузианство и антинатали́зм, лично мной неприемлемо, т.к. не объясняет то, что Человек-разумный, используя только свой разУм, хочет он того или нет, приводит себя к уничтожению. Только при переходе к новой ветви развития, Человеку-Духовному, возможно дальнейшее развитие Человека как ЛИЧНОСТИ, а наша Планета может прокормить, по Тримурти( Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя), думаю миллиардов 20, т.е. Человек должен быть Создателем, Хранителем того, что создал и Утилизатором того, что стало не нужным, т.е. утилизация должна быть заложена в период СОЗДАНИЯ, так как и происходит ЕЖЕСЕКУНДНО в Мироздании. А человек капиталистического общества во главу угла ставит прибыль, а прибыль не во всех сферах жизнедеятельности может быть приемлема. Ладно, эта тема очень обширная. Всего доброго.