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Кристина Асмус снова затроллила Александра Петрова на фоне его свадьбы

Кристина Асмус снова затроллила Александра Петрова на фоне его свадьбы

Кристина Асмус в своей новой публикации в инстаграме* вновь затроллила Александра Петрова, который вчера сыграл свадьбу со своей женой Викторией.

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