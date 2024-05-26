WhatsApp извлекает пользовательские данные каждую ночь.Некоторые люди по-прежнему считают, что это приложение безопасно (с) Илон МаскМежду тем, у нас до сих пор даже представители силовых структур продолжают пользоваться WhatsApp, вся переписка в котором заведомо скомпрометированы.