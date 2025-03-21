«Способна уничтожить 40 российских городов»: Британский адмирал пригрозил России «мощным» подводным флотом Соединенного королевства Великобритания обладает «мощным» подводным флотом, несущим ракеты с ядерными боеголовками и способным уничтожить до 40 российских городов.
Комментарии
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ШКИПЕР
Потешный клоун - отставник .
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20 час.
федор
Клоун мелкобритовский ! Ты о чем там мечтаешь, какими лодками 2 двумя , которые ещё могут выходить на дежурство , а остальные 2-3 постоянно в ремонте? Спиди мушку клоун совет тебе, а вот мы твой поганый остров можем утопить уж очень быстро!!!
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17 час.
Алексей Русских
Это корыто выглядит так, как-будто её с канализации вытащили. Если и ракеты на ней такие же, то при запуске, надеюсь, будет большой бульк
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11 час.
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