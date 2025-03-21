«Способна уничтожить 40 российских городов»: Британский адмирал пригрозил России

федор

Клоун мелкобритовский ! Ты о чем там мечтаешь, какими лодками 2 двумя , которые ещё могут выходить на дежурство , а остальные 2-3 постоянно в ремонте? Спиди мушку клоун совет тебе, а вот мы твой поганый остров можем утопить уж очень быстро!!!