«Способна уничтожить 40 российских городов»: Британский адмирал пригрозил России

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Комментарии
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ШКИПЕР
Потешный клоун - отставник .
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20 час.
федор
Клоун мелкобритовский ! Ты о чем там мечтаешь, какими лодками 2 двумя , которые ещё могут выходить на дежурство , а остальные 2-3 постоянно в ремонте? Спиди мушку клоун совет тебе, а вот мы твой поганый остров можем утопить уж очень быстро!!!
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17 час.
Алексей Русских
Это корыто выглядит так, как-будто её с канализации вытащили. Если и ракеты на ней такие же, то при запуске, надеюсь, будет большой бульк
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11 час.
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