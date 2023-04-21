Свердловский муфтий об Ураза-байраме: «Верующие стремятся сделать добрые дела»

Сегодня все мусульмане мира отмечают один из главных праздников в исламе – Ураза-байрам. Что этот праздник значит для верующих, как к нему готовились и сколько мусульман его встретили на Урале – «ФедералПресс» рассказал председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддус Ашарин:«Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, – это праздник разговения, мусульмане всего мира держат месяц пост: с утра и до вечера ничего не едим и не пьем, начиная за два часа до восхода и заканчивая закатом.