СК вновь возбудит дело, отмененное прокуратурой из-за наезда пьяного самокатчика на ребенка в Петербурге

Ранее нарушителю выписали лишь протокол по части 2 статьи 12.30 КоАП России.Сначала СК Петербурга возбудил уголовное дело по факту наезда пьяного самокатчика на семилетнего мальчика, потом прокуратура Северной столицы это уголовное дело отменила.