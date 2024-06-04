СК вновь возбудит дело, отмененное прокуратурой из-за наезда пьяного самокатчика на ребенка в Петербурге

Ранее нарушителю выписали лишь протокол по части 2 статьи 12.30 КоАП России.Сначала СК Петербурга возбудил уголовное дело по факту наезда пьяного самокатчика на семилетнего мальчика, потом прокуратура Северной столицы это уголовное дело отменила.
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