Калинский рассказал о встрече с первой ракеткой мира: «Сказал, что приедет на матч в Нижний. Верю, что доедет»

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский рассказал о встрече с итальянским теннисистом Янником Синнером.
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