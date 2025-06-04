Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американский БТР M113 подорвался на трофейной мине, установленной бойцами ВС РФ

Американский БТР M113 подорвался на трофейной мине, установленной бойцами ВС РФ

Во время боевых действий на одном из направлений СВО украинский бронетранспортер M113 американского производства был уничтожен в результате подрыва на трофейной мине, установленной российскими военнослужащими.

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