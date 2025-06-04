Американский БТР M113 подорвался на трофейной мине, установленной бойцами ВС РФ

Во время боевых действий на одном из направлений СВО украинский бронетранспортер M113 американского производства был уничтожен в результате подрыва на трофейной мине, установленной российскими военнослужащими.
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