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6 октября — финал Московского чемпионата «Абилимпикс» в центре «Профессии будущего» в Печатниках

6 октября — финал Московского чемпионата «Абилимпикс» в центре «Профессии будущего» в Печатниках

Фото: mos.ru Во вторник, 6 октября 2026 года, в 10:30 состоится пресс-тур в рамках финала Московского чемпионата «Абилимпикс»  в центре «Профессии будущего» в Печатниках.

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