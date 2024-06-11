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Почему Шольц не верит в поражение Украины

Почему Шольц не верит в поражение Украины

Автор: Олег Исайченко  Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;...Шольц не верит в поражение Украины&quot; Мнение Шольца абсолютно не интересует российский народ. Дед &quot;протухшей ливерной колбасы&quot; Шольца, такой же ярый фашист, тоже не верил в победу СССР, однако, это не помешало нам сломать хребет фашистской Германии. Сегодня будет то же самое. А вот в этом даже и малейших сомнений ни у кого нет и быть не может!
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Сколько не говори &quot;халва&quot;, во рту слаще не станет. Сколько не говори, что Украина сильна, это не спасёт её от поражения. И кто ж внушил этому пупсу Шольцу, что Германия защитница европейской архитектуры безопасности? Скорее уж наоборот.
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47 мин.
АК
Александр Кутуев
Почему Шольц не верит? Глупый вопрос. Потому, что он дебил!
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20 мин.

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