Автор: Олег Исайченко Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины.
Почему Шольц не верит в поражение Украины
Комментарии
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Валерий Фоменков
"...Шольц не верит в поражение Украины" Мнение Шольца абсолютно не интересует российский народ. Дед "протухшей ливерной колбасы" Шольца, такой же ярый фашист, тоже не верил в победу СССР, однако, это не помешало нам сломать хребет фашистской Германии. Сегодня будет то же самое. А вот в этом даже и малейших сомнений ни у кого нет и быть не может!
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. Сколько не говори, что Украина сильна, это не спасёт её от поражения. И кто ж внушил этому пупсу Шольцу, что Германия защитница европейской архитектуры безопасности? Скорее уж наоборот.
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47 мин.
АК
Александр Кутуев
Почему Шольц не верит? Глупый вопрос. Потому, что он дебил!
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20 мин.
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