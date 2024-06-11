Почему Шольц не верит в поражение Украины

Валерий Фоменков

"...Шольц не верит в поражение Украины" Мнение Шольца абсолютно не интересует российский народ. Дед "протухшей ливерной колбасы" Шольца, такой же ярый фашист, тоже не верил в победу СССР, однако, это не помешало нам сломать хребет фашистской Германии. Сегодня будет то же самое. А вот в этом даже и малейших сомнений ни у кого нет и быть не может!