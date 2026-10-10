Матч десятого тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит" оказался под угрозой срыва

Матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» оказался под угрозой срыва из-за того, что представители «Краснодара» нанесли на поле изображение быка, что запрещено правилами, передает Sport Baza.