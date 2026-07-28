В сквере «Изумрудный» в Краснодаре установят 25 камер

В сквере «Изумрудный», расположенном в Краснодаре, приступили к установке системы видеонаблюдения. Соответствующую информацию депутат Городской думы Александр Лактионов опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.
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