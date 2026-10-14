Деградация таких элементов останется незаметной как минимум на протяжении 600 000 км пробега Китайский автопроизводитель Changan и крупнейший производитель аккумуляторов CATL договорились расширить сотрудничество.
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