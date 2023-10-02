Правительство Армении: процесс переселения из Нагорного Карабаха завершается

Из Нагорного Карабаха в Армению перебрались более 100 тысяч человек. Процесс переселения подходит к концу, почти все пожелавшие уехать из республики сделали это, заявила на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии