Правительство Армении: процесс переселения из Нагорного Карабаха завершается

Из Нагорного Карабаха в Армению перебрались более 100 тысяч человек. Процесс переселения подходит к концу, почти все пожелавшие уехать из республики сделали это, заявила на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.