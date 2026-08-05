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Девушка

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7 нестандартных способов применить энзимную пудру, когда обычное умывание надоело

7 нестандартных способов применить энзимную пудру, когда обычное умывание надоело

Знаете это чувство, когда покупаешь баночку энзимной пудры, предвкушаешь гладкую и сияющую кожу, а спустя месяц замечаешь, что средство будто и не убывает? Со мной такое случилось, и поначалу я даже расстроилась: ну сколько можно просто умываться одним и тем же продуктом? Но потом, изучив матчасть и поэкспериментировав, я поняла, что передо мной настоящий многофункциональный солдат.

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