Сотрудники транспортной полиции Тюмени совместно с юными инспекторами тюменской малой магистрали провели для школьников акцию «Уступи дорогу поездам»

На территории учебно-производственного полигона детской железной дороги в поселке Боровском для учащихся 3 класса школы № 70 сотрудники Тюменского ЛО МВД России на транспорте провели мероприятие по правилам безопасного поведения на железной дороге.
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