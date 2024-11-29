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Начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району провел заседание с членами Общественного совета

Начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району провел заседание с членами Общественного совета

Полковник полиции Руслан Бадретдинов провел заседание с членами Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнекамскому району, на котором удалось всесторонне рассмотреть актуальные вопросы, в части касающейся работы, направленной на предупреждение административных правонарушений и преступлений.

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