"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

Семен Семеныч

"... вторые считают, что нелегальную торговлю надо ликвидировать законными способами." Так вот это когда сотрудники полиции (ППС и участковые) задерживают всех торгующих и доставляют в ОМВД. Где на граждан составляют административные протоколы за торговлю в неустановленном месте. А при желании можно составить за незаконную предпринимательскую деятельность, а также не уплату налогов. Но полиция занимается только тем, что приезжает экипаж ППС или приходит участковый на этот рынок. К ним подходит лицо ответственное за торговлю и вручает конверт. Все остаются довольны.