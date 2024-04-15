ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Семеныч
    "... вторые считают, что нелегальную торговлю надо ликвидировать законными способами." Так вот это когда сотрудники п..."Зачистил кишлак"...
  • Евгений Сорокин
    Плохо расслышал... Что вы сказали? ... Черноморский флот? А что это?Почему нас замани...
  • Аким Воземчук
    Военный флот на Черном море давно потерял свою актуальность,авиация  плотно контролирует всю акваторию,спутники раз в...Почему нас замани...

"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Магдалинов
Очень рискованный поступок!
Ответить
3 час.
Евгений Сорокин
А чо такого? Мирно пашущий советский (российский) трактор беглым огнем разнёс душманский несанкционированный сброд.
Ответить
1 час.
Семен Семеныч
&quot;... вторые считают, что нелегальную торговлю надо ликвидировать законными способами.&quot; Так вот это когда сотрудники полиции (ППС и участковые) задерживают всех торгующих и доставляют в ОМВД. Где на граждан составляют административные протоколы за торговлю в неустановленном месте. А при желании можно составить за незаконную предпринимательскую деятельность, а также не уплату налогов. Но полиция занимается только тем, что приезжает экипаж ППС или приходит участковый на этот рынок. К ним  подходит лицо ответственное за торговлю и вручает конверт. Все остаются довольны.
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх