В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.
"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов
Комментарии
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Станислав Магдалинов
Очень рискованный поступок!
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3 час.
Евгений Сорокин
А чо такого? Мирно пашущий советский (российский) трактор беглым огнем разнёс душманский несанкционированный сброд.
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1 час.
Семен Семеныч
"... вторые считают, что нелегальную торговлю надо ликвидировать законными способами." Так вот это когда сотрудники полиции (ППС и участковые) задерживают всех торгующих и доставляют в ОМВД. Где на граждан составляют административные протоколы за торговлю в неустановленном месте. А при желании можно составить за незаконную предпринимательскую деятельность, а также не уплату налогов. Но полиция занимается только тем, что приезжает экипаж ППС или приходит участковый на этот рынок. К ним подходит лицо ответственное за торговлю и вручает конверт. Все остаются довольны.
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1 мин.
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