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Российский газ всё ближе: цена на сырьё в Европе впервые за несколько недель сильно просела

Российский газ всё ближе: цена на сырьё в Европе впервые за несколько недель сильно просела

Об этом пока прямо никто не говорит, но вопрос витает в воздухе. Европа не в состоянии продержаться на вершине рейтинга промышленных регионов и не утратить конкурентоспособность навсегда на американском газе.

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