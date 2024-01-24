Барбашов: сообщают о прохождении колонн техники ВСУ в направлении Снигиревки

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на жителей города Николаев заявил, что большое количество колонн техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляются на север области в сторону города Снигиревка.
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