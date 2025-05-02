Кому Зелёная Змея принесёт счастье в мае 2025 года? Ирэн ОрлонскаяВ мае, пятом месяце года Зелёной Змеи, согласно китайской Книге Перемен «И Цзин», царит энергия гексаграммы «Сюй», что означает «Время выжидать».
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