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Кому Зелёная Змея принесёт счастье в мае 2025 года?

Кому Зелёная Змея принесёт счастье в мае 2025 года?

Кому Зелёная Змея принесёт счастье в мае 2025 года? Ирэн ОрлонскаяВ мае, пятом месяце года Зелёной Змеи, согласно китайской Книге Перемен «И Цзин», царит энергия гексаграммы «Сюй», что означает «Время выжидать».

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