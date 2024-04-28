Военное сотрудничество с Индией укрепит безопасность Ближнего Востока: Минобороны Ирана

АСТАНА (ИА Реалист). Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что продвижение оборонного и военного сотрудничества Ирана с Индией может помочь улучшить безопасность и стабильность в регионе.
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