В МВД разъяснили порядок использования гаишниками автомобилей граждан

Сотрудники ГИБДД смогут использовать автомобили граждан. Об этом говорится в проекте приказа МВД. В тексте отмечено, что при необходимости использования автомобиля сотрудник должен сообщить об этом водителю, а также указать цель, маршрут движения.
Сотрудники ГИБДД смогут использовать автомобили граждан. Об этом говорится в проекте приказа МВД. В тексте отмечено, что при необходимости использования автомобиля сотрудник должен сообщить об этом водителю, а также указать цель, маршрут движения.
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