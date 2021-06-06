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В МВД разъяснили порядок использования гаишниками автомобилей граждан

В МВД разъяснили порядок использования гаишниками автомобилей граждан

Сотрудники ГИБДД смогут использовать автомобили граждан. Об этом говорится в проекте приказа МВД. В тексте отмечено, что при необходимости использования автомобиля сотрудник должен сообщить об этом водителю, а также указать цель, маршрут движения.

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