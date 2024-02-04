После исчезновения 22-летнего москвича в Тверской области возбудили уголовное дело

В городе Конаково разыскивают мужчину, который пропал под Новый год. Как сообщает следственное управление СКР региона, по факту исчезновения 22-летнего москвича Исмоилова Комрона Маноновича в январе этого года было возбуждено уголовное дело.
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