Жеребьевка на турнир Champion of Champions 2023

Завершилась жеребьевка на один из самых престижных пригласительных турниров Champion of Champions 2023, и скоро фанаты снукера увидят, как мировые Чемпионы и истинные победители вступят в ожесточенную схватку в Болтоне за главный приз в размере 150 000 фунтов стерлингов.