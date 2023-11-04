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Снукерист.ру

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Жеребьевка на турнир Champion of Champions 2023

Жеребьевка на турнир Champion of Champions 2023

Завершилась жеребьевка на один из самых престижных пригласительных турниров Champion of Champions 2023, и скоро фанаты снукера увидят, как мировые Чемпионы и истинные победители вступят в ожесточенную схватку в Болтоне за главный приз в размере 150 000 фунтов стерлингов.

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