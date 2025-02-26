Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • лилия дрогочинская (Титова)
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"Русская Община" требует тюрьмы: хозяина мигрантского рынка под Челябинском наказали всего-лишь штрафом

"Русская Община" требует тюрьмы: хозяина мигрантского рынка под Челябинском наказали всего-лишь штрафом

Avia.pro - СМИ Челябинск гудит от негодования: Ривожидин Махмадов, хозяин скандального Кременкульского рынка, отделался лёгким испугом — штрафом в 150 тысяч рублей.

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