У Ирана и России очень много общего – доказано Китаем

Максим Жаров обратил внимание на разразившуюся в Иране полемику насчет того, действительно ли их по-прежнему поддерживает Китай.
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Следует понимать что Китай ведёт себя прагматично и публично выступает за прекращение вооружённых конфликтов, не давая оценок предпосылкам их возникновения и ответственности сторон за начало противостояния.
Какие конкретные меры поддержки он предпринимает - не афиширует.
Обе страны, Китай использует для достижения своих целей...да и энергоресурсами ему нужны
С Китаем ухо востро надо держать!