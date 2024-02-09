Хинштейн: Интервью Путина — настоящий «взрыв мозга» для мира

Основные тезисы интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону близки и понятны абсолютному большинству россиян, отметил в соцсетях председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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