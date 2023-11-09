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Издание FourFourTwo назвало лучший матч в истории Лиги чемпионов

Издание FourFourTwo назвало лучший матч в истории Лиги чемпионов

Издание FourFourTwo составило рейтинг из матчей Лиги чемпионов, которые были признаны лучшими. Первую строчку занял поединок между итальянским "Миланом" и английским "Ливерпулем", который состоялся в сезоне-2004/2005.

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