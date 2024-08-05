Буданов снова обещает взорвать Крымский мост. Уже даже не смешно

ШКИПЕР А почему бы нам не пообещать превратить в руины центр Куева ? Будет это или нет, но пообещать надо !

Балу - Заявления буданова только подтверждают, что построить или создать что-нибудь выдающееся хохлы не могут, а вот что-то сломать - это они очень даже рады...