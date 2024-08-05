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Спички - не игрушка

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Буданов снова обещает взорвать Крымский мост. Уже даже не смешно

Буданов снова обещает взорвать Крымский мост. Уже даже не смешно

Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, подготовка к уничтожению продолжается, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А почему бы нам не пообещать превратить в руины центр Куева ? Будет это или нет, но пообещать надо !
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9 час.
Балу -
Заявления буданова только подтверждают, что построить или создать что-нибудь выдающееся хохлы не могут, а вот что-то сломать - это они очень даже рады...
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6 час.
Юрий Золотарев
Надо сделать встречное заявление, что в ближайшее время планируется ЛИКВИДАЦИЯ Буданова и его ведомства.
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6 час.

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